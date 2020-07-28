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Видео последствий урагана на юге России

18:02
  • вторник
  • 28 июля 2020

Непогода обрушилась на Кубань

Сразу в нескольких российских регионах устраняют последствия непогоды. На Кубани ураганный ветер сорвал кровлю с домов, снес заборы, повалил крупные деревья, погнул опоры ЛЭП. Для курортного Сочи экстренное предупреждение остается в силе. Аналогичная картина в Крыму. Тропические ливни, грозы, град накрыли Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа. Пострадала и Москва, на которую обрушилось почти 80 процентов месячной нормы осадков.

Подробнее – в репортаже Елены Макаровой

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