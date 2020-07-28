Как на Украине отмечали День крещения Руси

В стране сумятица и на религиозном уровне

Праздник отмечали во вторник и на Украине. Там он официально именуется "День Крещения Киевской Руси - Украины". Но дата, предполагающая, казалось бы, единство людей, не помогла верующим преодолеть раскол в их рядах. Три украинских православных церкви проводили молебны по отдельности. А офис президента Владимира Зеленского в праздничном поздравлении отметил, что принятие христианства приблизило украинцев к семье европейских народов.

В традиционный балаган на Украине умудрились превратить даже один из значимых православных праздников. В то время как в нашей стране это День Крещения Руси, соседи снова отметились тотальным незнанием истории - у них торжества проходят по случаю дня крещения Руси и Украины. Хотя во времена князя Владимира даже такого понятия как Украина не существовало. Была Русь, в состав которой входили территории, нынешних Украины, Белоруссии, Польши и других государств. Офис президента Зеленского все-таки поздравил украинцев с Днем Крещения Руси, от которой так называемые патриоты старательно пытаются откреститься.

Путаница не только в головах у украинских чиновников, которые не могут определиться даже с названием важного праздника, сумятица и на религиозном уровне: каждая из украинских церквей так же называет этот день по-разному. Основная служба у раскольников из ПЦУ проходила в Свято-Михайловском соборе. Каноническая православная церковь Украины Московского патриархата провела божественную литургию в Киево-Печерской Лавре. Ее возглавил Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.

Экс-Президент Украины решил использовать этот день для политических заявлений. Мол, на ключевых должностях в офисе Зеленского сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви на Украине. Несмотря на то, что якобы РПЦ полностью поддерживает политику Кремля. Напомнил Порошенко и о своих заслугах - благодаря его стараниям в стране появилась так называемая Православная церковь Украины. Умолчал, правда, Петр Алексеевич о том, что ПЦУ образовали путем слияния двух таких же раскольнических церквей, и новая организация вместо обещанной автокефалии оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.

"Из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу действующего президента Украины Владимира Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело про Томос, которым предоставлена ​​независимость Православной Церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется", - сказал Порошенко.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" напомнила о гонениях и преследованиях неугодной и неудобной канонической церкви, которые устраивали политики в угоду своим целям. В том числе, и Порошенко.

"Я хочу пожелать всем мира, потому что сегодня, в этот знаменательный день - это, пожалуй, самое главное, что должно быть в нашей стране. Мы поборем эпидемию, все будет хорошо. И самое главное, чтобы в стране скорее наступил мир, во всех домах было тепло, уют, стабильность. Это то, чего хотят люди", - сказал Юрий Бойко.

На Донбассе, наконец, установилось хрупкое перемирие. Целые сутки - никаких обстрелов. Однако так называемая партия войны не унимается. Накануне сторонники Петра Порошенко вышли на уличные митинги, пробуя оказать давление на президента Зеленского.

На Банковой перемирие, судя по всему, намерены соблюдать. По крайней мере пока. Ведь Зеленский стал президентом и благодаря обещаниям закончить конфликт в Донбассе. А на носу очередные выборы - в местные органы власти.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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