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Курс евро впервые с апреля превысил 85 рублей

16:34
  • вторник
  • 28 июля 2020

Доллар также ускорил рост

Курс евро на Московской бирже впервые со 2 апреля преодолел отметку в 85 рублей.По состоянию на 15:38 московского времени европейская валюта прибавила 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня - 85,015 рубля.
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

Доллар торговался выше 72 рублей, прибавив к уровню предыдущего закрытия 92,25 копейки. За американскую валюту давали 72,495 рубля, а стоимость бивалютной корзины выросла до 78,13 рубля.

По мнению экспертов, давление на рубль оказывают завершение пика налоговых выплат июля и спрос на валютную ликвидность со стороны нерезидентов. Негативную реакцию российской валюты объясняют также заявлением первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой. Она сообщила, что российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022-го, передает "Интерфакс".

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