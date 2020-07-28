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Всероссийская Есенинская неделя стартует 28 сентября

16:37
  • вторник
  • 28 июля 2020

Запланировано несколько масштабных творческих акций

В рамках празднования в 2020 году 125-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина с 28 сентября по 3 октября 2020 года правительство Рязанской области при поддержке Минкультуры России проводит Всероссийскую есенинскую неделю.

В преддверии юбилейной даты запланировано несколько масштабных творческих акций. В частности, пройдет серия онлайн-лекций об интересных и значимых событиях в жизни и творчестве Есенина в формате современного просветительского лектория на портале "Культура РФ".

Также в рамках акции "Поём Есенина" состоится трансляция музыкально-поэтического спектакля "Родился я с песнями".

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Есенинская неделя
Есенинская неделя
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