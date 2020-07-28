Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

Технопарку "ЗИЛ" присвоен статус приоритетного инвестпроекта

Два инновационных предприятия - производители высокоточного вооружения и промышленной керамики - получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион". Кроме того, статус инвестиционного приоритетного проекта столицы присвоен проекту создания технопарка "ЗИЛ" в районе Даниловский.

"Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этих компаний будет снижена до 12,5% вместо стандартной ставки 17%", - говорится в сообщении пресс-службы.

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