Роспотребнадзор проверил крымскую воду на возбудителя COVID-19

Исследованы море, аквапарки и бассейны

Эксперты Роспотребнадзора не обнаружили возбудителя COVID-19 в крымской воде. Специалисты проверили не только морскую воду у побережья, но и аквапарки, и бассейны. Возбудителей других опасных заболеваний также не нашли.

"Роспотребнадзор мониторит заболеваемость не только COVID-19, но и пневмоний, ОРВИ. С июня мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, бассейнах, аквапарках. На сегодняшний день положительных заключений в этой части нет", - сообщила журналистам главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

На сегодняшний день на полуострове выявлено 1139 случаев коронавирусной инфекции. 841 пациент выздоровел. Пеньковская отметила, что туристический бум после снятия большей части ограничений привел к незначительному росту числа заражений коронавирусом. Однако взрывного всплеска заболеваемости нет, передает РИА Новости.

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