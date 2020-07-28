Депутат МГД Николаева: рынок труда Москвы восстанавливается, самый опасный период миновал

Депутат Мосгордумы рассказала о восстановлении столичного рынка труда после пика пандемии

Ограничения, введенные в период пандемии коронавируса, в значительной степени трансформировали рынок труда. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.

По ее словам, выросла доля дистанционной работы и число занятых в сервисной экономике, активизировалась интернет-торговля и сопутствующие отрасли - транспортная сфера, складская логистика.

"Это означает, что тысячи предпринимателей адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, освоили новые услуги в кратчайшие сроки. Это индикатор формирования диверсифицированной экономики, устойчивой к кризисам самого различного характера", - приводит АГН "Москва" слова Елены Николаевой.

По ее словам, в Москве почти на 90% сократилось количество обращений в центр занятости для получения пособий по безработице после отмены ограничений, введенных из-за пандемии, и более 25 тысяч человек, потерявших работу этой весной, уже трудоустроились и снялись с учета.

"Весной, после введения ограничений, ежедневно в центр занятости поступало более 10 тыс. заявок, сейчас это число сократилось до 1,2 тыс. - 1,5 тыс. в день. Москва возвращается к нормальной жизни: компании возобновляют найм, есть активность на рынке труда, поэтому люди больше не боятся остаться без работы на долгие месяцы", - пояснила депутат.

Елена Николаева отметила, что уровень безработицы в Москве составляет 2,72%, что даже с учетом посткоронавирусных изменений на рынке труда является самым низким в стране.

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