Турецкая авиакомпания объявила о возобновлении полетов в Петербург

Летать будут из Стамбула и Антальи

Самолеты авиакомпании Turkish Airlines снова начнут курсировать из городов Турции в Санкт-Петербург. Отмечается, что авиаперевозчик станет первой иностранной компанией, возобновившей полеты в Россию.

"Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года", - сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково.

В пресс-службе добавили, что авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного сообщения с 1 августа. Первый этап предполагает возобновление рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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