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Лукашенко переболел коронавирусом

18:05
  • вторник
  • 28 июля 2020

Президент Белоруссии перенес COVID-19 "на ногах"

Александр Лукашенко переболел  COVID-19. Коронавирусную инфекцию президент Белоруссии перенес, по его словам, "на ногах". О заключении врачей белорусский лидер рассказал во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
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"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил Лукашенко.

Заострять внимание на своем состоянии президент Белоруссии не стал, а заговорил о проблемах военнослужащих. Лукашенко заверил, что государство продолжит их поддерживать. По словам белорусского лидера, власти приложат максимальные усилия, чтобы обеспечить военных нормальным денежным довольствием.

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