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Путин избежал заражения коронавирусом от Лукашенко

18:38
  • вторник
  • 28 июля 2020

У президента России обычный рабочий график

Президент России работает по обычному графику. У Владимира Путина все нормально, сообщил пресс-секретарь российского лидера. Дмитрий Песков прокомментировал признание Александра Лукашенко в том, что он бессимптомно переболел COVID-19.
Путину доложили о поставках новой российской вакцины в клиники

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии рассказал о перенесенном коронавирусе. Белорусский лидер узнал об этом на днях от своих врачей.

"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Напомним, в последние месяцы президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались неоднократно.

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