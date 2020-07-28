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Число зарегистрированных безработных в Москве возросло семикратно

19:15
  • вторник
  • 28 июля 2020

Рост не связан с ограничениями по коронавирусу

Число зарегистрированных безработных в столице за последние месяцы выросло почти в семь раз. На сегодняшний день в базе данных почти 200 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Безработица в России достигла исторического минимума

"На сегодняшний момент около 200 тыс. человек зарегистрированы как безработные, рост почти семикратный. Если говорить про структуру безработных, которые встали на биржу труда, важно обратить внимание на следующее: только 60 тысяч человек - это те люди, которые потеряли работу с 1 марта", - заявил Ефимов в интервью телеканалу "Москва-24".

Заммэра пояснил, что остальные не работали и до пандемии коронавируса. То есть, рост никак не связан с введенными из-за COVID-19 ограничениями. Многие обратились на биржу труда, узнав об увеличении выплат по безработице, а также с учетом упрощения процедуры регистрации. По словам Ефимова, власти ожидают сокращения этого показателя в ближайшее время.

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