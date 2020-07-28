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Во Франции начали собирать международный термоядерный реактор

22:34
  • вторник
  • 28 июля 2020

Что даст реализация этого масштабного проекта?

Во Франции началось строительство экспериментального термоядерного реактора. Масштабный проект объединил сразу несколько стран. Россия, США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея и ряд европейских государств мобилизовали своих лучших специалистов и предложили новейшие наработки в данной сфере. И всё это ради общего блага. Ведь конечная цель - создание уникального, практически неисчерпаемого источника энергии. Особую признательность Франции за предоставление площадки и помощь в реализации проекта выразил Владимир Путин.

Здесь строят солнце на земле – первый экспериментальный международный термоядерный реактор - ИТЭР. Он должен открыть человечеству доступ, по сути, к неисчерпаемому источнику энергии. Инженеры и ученые приступили к созданию капсулы, которая называется токамак. Где будут получать плазму, похожую на ту, что находится в центре звезд.

Проект по масштабу сопоставим со строительством Международной космической станции и Большого адронного коллайдера. Каждая из 35 стран-участниц взяла на себя обязательства по производству и доставке в исследовательский центр Кадараш на юге Франции определённых компонентов. Вклад России - один из самых значимых. Москва отвечает за создание 25 ключевых высокотехнологичных систем.

Уголь, нефть, газ, даже уран могут однажды закончиться. Топливо для термоядерной установки исчерпать нельзя. Энергетика нового поколения может помочь исправить ошибки поколения прошлого.

Эта термоядерная установка, хоть и экспериментальная, но энергии хватит, чтобы обеспечить Париж. Сборка всех компонентов ИТЭР завершится к 2025 году.

Виктор Прокушев, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство экспериментального термоядерного реактора во Франции
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