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Россиян предупредили о последствиях мощных геомагнитных бурь

19:39
  • вторник
  • 28 июля 2020

Опасная обстановка ожидается в ближайшие дни

Мощные геомагнитные бури, которые бушуют над Землей в эти дни, могут вызвать серьезные проблемы с техникой. Однако на погоду возмущения электромагнитного поля планеты существенного влияния не оказывают, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На Землю надвигается опасная геомагнитная буря

"Это может повлиять на различные виды связи на севере, электронные приборы в том числе. В умеренных широтах они влияют не очень активно", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что серьезных исследований о влиянии геомагнитных бурь на погоду в настоящее время нет. О мощных возмущениях, которые ожидаются 28 и 29 июля, ранее предупредили россиян специалисты МЧС.

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