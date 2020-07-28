Россиян предупредили о последствиях мощных геомагнитных бурь

Опасная обстановка ожидается в ближайшие дни

Мощные геомагнитные бури, которые бушуют над Землей в эти дни, могут вызвать серьезные проблемы с техникой. Однако на погоду возмущения электромагнитного поля планеты существенного влияния не оказывают, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это может повлиять на различные виды связи на севере, электронные приборы в том числе. В умеренных широтах они влияют не очень активно", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что серьезных исследований о влиянии геомагнитных бурь на погоду в настоящее время нет. О мощных возмущениях, которые ожидаются 28 и 29 июля, ранее предупредили россиян специалисты МЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"