Сибирь в огне: села окружили масштабные лесные пожары

Огонь полыхает на Чукотке и в Якутии

На Чукотку прибыли дополнительные силы "Авиалесоохраны". Ещё одна группа десантников - 50 человек - приступила к борьбе с масштабными природными пожарами. В регионе полыхают тысячи гектаров леса.

Сложная обстановка в Якутии. Там сухая и жаркая погода, за сутки зафиксировано 50 новых возгораний. Спасатели сейчас пытаются остановить огонь на подступах к населённым пунктам в четырёх районах.

В Свердловской области задействована авиация. На полыхающие леса сброшены уже десятки тонн воды. Дым от пожаров дошёл до Екатеринбурга. В трёх городских округах из-за смога объявлен режим ЧС. На территории природного заповедника "Денежкин камень" продвижение огня удалось остановить.

"Задействована группировка сил и средств на тушении лесных пожаров более 4,5 тысячи человек специалистов лесопожарных формирований "Авиалесоохраны", более 450 единиц лесопожарной техники, 95 воздушных судов на мониторинге и тушении", - сказал Александр Агафонов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

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