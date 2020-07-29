ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сибирь в огне: села окружили масштабные лесные пожары

08:15
  • среда
  • 29 июля 2020

Огонь полыхает на Чукотке и в Якутии

На Чукотку прибыли дополнительные силы "Авиалесоохраны". Ещё одна группа десантников - 50 человек - приступила к борьбе с масштабными природными пожарами. В регионе полыхают тысячи гектаров леса.

Сложная обстановка в Якутии. Там сухая и жаркая погода, за сутки зафиксировано 50 новых возгораний. Спасатели сейчас пытаются остановить огонь на подступах к населённым пунктам в четырёх районах.

В Свердловской области задействована авиация. На полыхающие леса сброшены уже десятки тонн воды. Дым от пожаров дошёл до Екатеринбурга. В трёх городских округах из-за смога объявлен режим ЧС. На территории природного заповедника "Денежкин камень" продвижение огня удалось остановить.

"Задействована группировка  сил и средств  на тушении лесных пожаров более 4,5 тысячи человек специалистов лесопожарных формирований "Авиалесоохраны", более 450 единиц лесопожарной техники, 95 воздушных судов на мониторинге и тушении", - сказал Александр Агафонов, заместитель руководителя  Федерального агентства  лесного хозяйства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.