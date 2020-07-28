Рейсы в Танзанию пока не планируются

Аэропорт "Внуково" уточнил направления международных перевозок, которые возобновятся с августа. Планируются рейсы авиакомпаний-партнеров в города Турции и Лондон. Полетов в Танзанию в планах пока нет.

Авиакомпании "Победа", Turkish Airlines, AZUR air, iFly будут выполнять рейсы в турецкие Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум. Лайнеры Wizz Air UK будут летать в аэропорт Лондон-Лутон. Как указано в сообщении, в среднем по всем указанным направлениям запланировано около 40 разворотных рейсов в сутки.

Ранее стало известно, что с 1 августа Россия возобновит сообщение с Лондоном, Анкарой и Стамбулом, а также островом Занзибар в Танзания. Полеты в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан возобновятся с 10 августа. Пока улететь за границу можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, напоминает "Интерфакс".

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