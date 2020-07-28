ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД: за год от сервисов каршеринга отключили около 40 тыс. злостных нарушителей ПДД

20:12
  • вторник
  • 28 июля 2020

Оператор знает о водительском "почерке" каждого из пользователей

За последний год от системы за нарушения отключили около 40 тысяч пользователей каршеринга, отчитались операторы каршеринга. Речь идет о перепроданных аккаунтах и тех водителях, кто неоднократно и серьезно нарушает правила дорожного движения.

"Это значительные превышения скорости, пьяная и агрессивная езда, попадание в ДТП по вине арендатора", - сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, вычислить нарушителей можно и без помощи государственных систем видеонаблюдения, рассылающих штрафы.

"Современные автомобили каршеринга снабжены телеметрическим оборудованием, отслеживающим геопозицию машины в реальном времени. Иными словами, оператор знает о водительском "почерке" каждого из пользователей и, если его стиль езды опасен, может принять решение об аннулировании учетной записи. Это потенциально может спасти жизнь, здоровье и свободу самим водителям - по статистике департамента транспорта, абсолютное большинство арендаторов каршеринга, попадающих в ДТП по своей вине, имеют в своей водительской истории неоднократные нарушения ПДД", - приводит слова Щитова АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.