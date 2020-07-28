Депутат МГД: за год от сервисов каршеринга отключили около 40 тыс. злостных нарушителей ПДД

Оператор знает о водительском "почерке" каждого из пользователей

За последний год от системы за нарушения отключили около 40 тысяч пользователей каршеринга, отчитались операторы каршеринга. Речь идет о перепроданных аккаунтах и тех водителях, кто неоднократно и серьезно нарушает правила дорожного движения.

"Это значительные превышения скорости, пьяная и агрессивная езда, попадание в ДТП по вине арендатора", - сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, вычислить нарушителей можно и без помощи государственных систем видеонаблюдения, рассылающих штрафы.

"Современные автомобили каршеринга снабжены телеметрическим оборудованием, отслеживающим геопозицию машины в реальном времени. Иными словами, оператор знает о водительском "почерке" каждого из пользователей и, если его стиль езды опасен, может принять решение об аннулировании учетной записи. Это потенциально может спасти жизнь, здоровье и свободу самим водителям - по статистике департамента транспорта, абсолютное большинство арендаторов каршеринга, попадающих в ДТП по своей вине, имеют в своей водительской истории неоднократные нарушения ПДД", - приводит слова Щитова АГН "Москва".

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