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Дистанционная Emmy: объявлены номинанты престижной премии

20:29
  • вторник
  • 28 июля 2020

Ведущая церемонии оказалась наедине с оператором

Традиционная церемония объявления номинантов на престижную телевизионную премию Emmy в Лос-Анджелесе прошла в непривычном формате: из-за пандемии коронавируса ее провели дистанционно. Ведущая - комедийная актриса Лесли Джонс – посетовала на то, что вместо зала, полного звезд шоу-бизнеса, оказалась в студии наедине с оператором.
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 Премия будет вручаться в 72-й раз. В фаворитах - фантастический боевик "Хранители" режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса, он выдвинут на награды в 26 номинациях. Немого отстают комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" режиссеров Эми Шерман-Палладино и Дэниела Палладино - 20 номинаций - и сериал "Озарк" режиссера Джейсона Бейтмена, 18 номинаций.

Завоевать звание "Лучшая драматическая актриса" могут Дженнифер Энистон, Оливия Колман, Джоди Комер, Лора Линни, Сандра О и Зендея. На "Лучшую комедийную актрису" претендуют Кристина Эпплгейт, Рэйчел Броснахэн, Линда Карделлини, Кэтрин О'Хара, Исса Рэй и Трэси Эллис.

На награду в номинации "Лучший комедийный актер" замахнулись Энтони Андерсон, Дон Чидл, Тед Дэнсон, Майкл Дуглас, Юджин Леви и Рами Юсеф, передает ТАСС.

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