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"Костолом Помпео": британцам указали на настоящего врага

21:33
  • вторник
  • 28 июля 2020

И это не Россия

Самый страшный враг Британии — вовсе не Россия. Правительство США постоянно "кидает" англичан, начиная с 1945 года. А в наши дни все "прелести" политики Вашингтона демонстрирует американский костолом Майк Помпео. С таким другом, как нынешний глава госдепартамента, и врагов не надо, считает один из старейших обозревателей британской The Guardian Саймон Тисдолл.
Помпео назвал Россию главным нарушителем прав человека

Автор статьи напоминает о недавних действиях госсекретаря США. "Американский шериф" на прошлой неделе рассказал "чудовищную ложь" - Помпео обвинил руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в том, что тот до начала пандемии заключил тайную сделку с Китаем. Доказательств, как обычно, глава госдепа не представил. Всем ясно, что это вопиющая клевета – и тем не менее Вашингтон объявил Тедроса в розыск, пишет Тисдолл.

Автор статьи приводит множество других примеров похожих действий Помпео. Вывод обозревателя следующий: если говорить о тайном и явном влиянии, о выкручивании рук и о закулисном вмешательстве, то США "явно заткнут за пояс Россию".

По мнению автора, американское государство показывает миру два лица: одно доброе, открытое и высоконравственное, а второе - эгоистичного расчета, где в конечном итоге все решает грубая сила. Помпео, будучи самым влиятельным советником Трампа и его возможным преемником, неприкрыто демонстрирует это второе оскалившееся лицо лживой, навязчивой и интриганской американской власти, заключает Тисдолл.

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