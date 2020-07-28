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Польша отказалась размещать американские F-35 вблизи российских границ

22:02
  • вторник
  • 28 июля 2020

F-35 должны сменить МиГ-29 и Су-22 советского производства

Варшава передумала размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II вблизи российских границ. Американские самолеты должны сменить МиГ-29 и Су-22 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении ВВС Польши. Однако военные опасаются, что Россия сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики новейших машин.
Польша готова заплатить за американские войска на своей территории

Польша в январе 2020 года подписала контракт на покупку 32 F-35 общей стоимостью в 4,6 миллиарда долларов. Полноценная эксплуатация истребителей планируется в 2026 году, первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024-м, напоминает портал Defence24.

Истребители должны были разместиться на базе в городе Мальборк, расположенном в 80 километрах от Калининградской области, а также в Миньск-Мазовецком, недалеко от белорусской границы. Однако из-за опасений военного руководства решено отправить F-35 на запад страны, в Свидвин, где ранее располагались эскадрильи Су-22. Тендер на модернизацию авиабазы в Свидвине опубликован Минобороны Польши.

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