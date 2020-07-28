Кокорину предложили 4 миллиона евро "подъемных"

Российские футбольные клубы вступили в схватку за форварда

Российские футбольные клубы устроили настоящую схватку за право принять в свои ряды форварда Александра Кокорина. На игрока претендуют "Зенит", "Локомотив", "Спартак", "Сочи" и "Рубин".

Самое выгодное предложение на данный момент поступило Кокорину от московского "Локомотива". По данным издания "Спорт Экспресс", нападающего заманивают подписным бонусом – подъемными - в 4 миллиона евро. Питерский "Зенитом" пока расщедрился лишь на 2 миллиона.

Кокорин минувший сезон провел в аренде в "Сочи". Форвард забил 7 голов в 10 матчах РПЛ. Александр - воспитанник "Локомотива", он тренировался в академии клуба с 2000 по 2008 год. А в марте 2020-го, до начала карантина, сообщалось, что игрок согласовал контракт с "железнодорожниками".

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