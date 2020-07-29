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Несколько российских регионов перешли к новому этапу отмены ограничений

08:24
  • среда
  • 29 июля 2020

В Томской области можно снова заниматься спортом - в фитнес-клубах и бассейнах

К новому этапу отмены ограничений перешли сегодня в Екатеринбурге. В городе начали работать библиотеки, книги после каждого читателя отправят на 5-дневный карантин.

В Томской области с этого дня можно снова заниматься спортом - в фитнес-клубах и бассейнах.

В Ярославской - сегодня открывают кинотеатры, аттракционы, секции и кружки. Впрочем, везде обязательно соблюдение мер безопасности. Продажа билетов - только бесконтактная, постоянная дезинфекция, гостям нужно быть в масках.

Тем временем, в Хабаровском крае помощь местным медикам оказывают врачи из Москвы. В связи с распространением коронавируса режим ограничений в регионе продлён до 9 августа.

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