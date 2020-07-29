Американскую систему тестирования на коронавирус назвали бесполезной

Результатов анализа приходится ждать от двух дней до недели

К 17 миллионам приближается число выявленных случаев COVID-19 в мире. В США - в красной зоне 21 штат. Местным властям в связи с ростом количества заболевших Белый дом рекомендовал ужесточить санитарные требования.

Для обработки данных о коронавирусе решили задействовать супер-компьютер. Машина будет собирать показатели пациентов при лечении разными препаратами, чтобы в конечном итоге медики могли понять, что лучше действует.

В твитере удалили за недостоверность запись на странице Дональда Трампа о том, что от COVID-19 уже есть лекарство, а также заблокировали страничку его сына, где был репост о пользе гидроксихлорохина.

Американскую систему тестирования на коронавирус совершенно бесполезной назвал один из богатейших людей планеты - Билл Гейтс. Он отметил, что результатов анализа приходится ждать от двух дней до недели. За это время человек может заразить десятки других людей. В ВОЗ пока же отрицают возможность второй волны в мире, но предупреждают - нужно готовится к росту числа заболевших.

"Нам всем нужно понять: вирус изучает нас также, как мы сейчас изучаем его. Распространение коронавируса не зависит от смены сезонов, летом опасность не ослабевает. Вирусу подходит любая погода. Ему особенно нравится переходить от одного человека к другому, когда мы вступаем в тесный контакт. Давайте мы не дадим ему такой возможности", - заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

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