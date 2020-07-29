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Директор школы в Сирии поблагодарил российских военных за помощь

09:17
  • среда
  • 29 июля 2020

Детям передали портфели со всем необходимым к новому учебному году

Российские военные в Сирии оказали помощь школе в одном из посёлков в провинции Хасеке. Они передали детям портфели со всем необходимым к новому учебному году. Обстановка в регионе налаживается, домой смогли вернуться сотни беженцев.  Поэтому 1 сентября за парты сядут рекордное число  учеников - 470, в том числе 60 первоклашек.

Новый рекорд. Школа в посёлке Раззаза готовится принять первого сентября почти полтысячи учеников. 62 из них сядут за парты в первый раз. Даже в довоенное время насчитывалось не более 350 учащихся. Но семь лет назад все изменилось не в лучшую сторону.

"Школа не прекращала работу даже во время боевых действий, когда в классах учились по 5-6 детей. Учителя всегда оставались на своих рабочих местах. Сейчас для школы, я уверена, начинаются лучшие времена", - сказала Амали Ибрагим Аль-Салим, учитель младших классов школы.

Школе помогают офицеры российского центра по примирению враждующих сторон. Недавно за Евфрат привезли портфели со всем необходимым к учебному году. В сборах принимала участие и наша съёмочная группа. Для многих семей собрать ребёнка в школу в поствоенное время - без преувеличения роскошь. Теперь же в этих ярких тетрадях дети смогут написать сочинение "Как я провёл лето".

"Спасибо за помощь России. Школа в ней нуждается - и само здание, и учащиеся. Обстановка в регионе налаживается, мы получили новые учебники, скоро начнём ремонт помещений. Будем готовить их к новому учебному году", - сказал Сейхам Харджи, директор школы.

За Евфрат возвращаются те, кто был вынужден бежать от войны. В городах и посёлках кипит жизнь. Восстановление социально значимой инфраструктуры: больниц, школ - первостепенная задача, результат выполнения которой очевиден.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.

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