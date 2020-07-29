Подробности состояния заболевшего пневмонией губернатора Чукотки

Роман Копин поблагодарил врачей за уход

Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал о своем состоянии и полученном результате на коронавирус.

Накануне стало известно, что главу Чукотского автономного округа госпитализировали с пневмонией после контакта с больным коронавирусом.

Глава региона рассказал, что у него уже несколько дней держится высокая температура, врачи взяли у него тест на COVID-19. Сегодня пришел результат – тест отрицательный.

"Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку", - написал в Копин в своем Instagram.

Губернатор также пообещал в скором времени вернуться к работе и поблагодарил врачей за труд и уход.

Чукотский автономный округ занимает последнюю строчку рейтинга по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там зафиксировано 152 случая COVID-19, один пациент скончался.

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