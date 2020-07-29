Подробности состояния заболевшего пневмонией губернатора Чукотки

Роман Копин поблагодарил врачей за уход
Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал о своем состоянии и полученном результате на коронавирус.
Накануне стало известно, что главу Чукотского автономного округа госпитализировали с пневмонией после контакта с больным коронавирусом.
Глава региона рассказал, что у него уже несколько дней держится высокая температура, врачи взяли у него тест на COVID-19. Сегодня пришел результат – тест отрицательный.
"Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку", - написал в Копин в своем Instagram.
Губернатор также пообещал в скором времени вернуться к работе и поблагодарил врачей за труд и уход.
Чукотский автономный округ занимает последнюю строчку рейтинга по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там зафиксировано 152 случая COVID-19, один пациент скончался.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"