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Летчики в Хабаровском крае отработали сложный маневр в воздухе

09:05
  • среда
  • 29 июля 2020

Военные провели учения по дозаправке самолетов

Лётчики в Хабаровском крае провели учения по дозаправке самолётов на большой высоте. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах видно, что всё происходит над облаками. К группе истребителей приближается самолёт Ил-78 - воздушный танкер, который перекачивает топливо на борт.

В учебных сборах были задействованы экипажи Су-35С, Су-34 а также  Су-24М2. До начала практических занятий все лётчики прошли теоретическую подготовку на земле.

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