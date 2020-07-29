Летчики в Хабаровском крае отработали сложный маневр в воздухе

Военные провели учения по дозаправке самолетов
Лётчики в Хабаровском крае провели учения по дозаправке самолётов на большой высоте. Об этом сообщает "ТВ Центр".
На кадрах видно, что всё происходит над облаками. К группе истребителей приближается самолёт Ил-78 - воздушный танкер, который перекачивает топливо на борт.
В учебных сборах были задействованы экипажи Су-35С, Су-34 а также Су-24М2. До начала практических занятий все лётчики прошли теоретическую подготовку на земле.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"