Названы способы уберечься от энтеровирусной инфекции

Она особенно распространена летом

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности энтеровирусной инфекции, риск заражения которой увеличивается летом в условиях массового скопления людей, в том числе на пляжах.

Как сообщается на сайте ведомства, энтеровирусная инфекция - распространенное заболевание, которое вызывается вирусами Enterovirus. Энтеровирусы передаются водным, контактно-бытовым, а порой и воздушно-капельным путями. Инфекция вызывает кашель, насморк, сыпь, головные боли, жидкий стул, повышенную температуру. При появлении этих признаков следует немедленно обратиться к врачу.

Чтобы на подхватить энтеровирусную инфекцию, нужно чаще мыть руки; тщательно мыть овощи и фрукты, особенно купленные на улице; пить только ту воду, в качестве которой уверен; избегать людей с признаками инфекционного заболевания; купаться только в проверенных бассейнах и на оборудованных пляжах; не глотать воду во время купания; защищать еду от мух и других насекомых.

Специалисты отметили, что энтеровирусы могут протекать в виде герпетической ангины (в основном сыпь и расстройство пищеварения) и вирусного менингита. "Основными симптомами менингита являются: острое начало заболевания с высокой лихорадкой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, боли в животе, у детей раннего возраста могут развиться судороги", - говорится в сообщении ведомства.

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