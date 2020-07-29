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США заподозрили Россию в распространении фейков о коронавирусе

08:40
  • среда
  • 29 июля 2020

Опять история про "двух экс-сотрудников" ГРУ

Сразу два американских СМИ - Associated Press и New York Times – обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

По версии изданий, "двое экс-сотрудников ГРУ" Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. в них шла речь якобы об американском происхождении коронавируса и что пандемия – "эксперимент по манипулированию миром".

Кроме того, в "фейковых статьях" InfoRos утверждалось, что Китай тоже допускает американское происхождение вируса. Ранее в МИД Китая выдвинули версию, что американские военные могли завезти COVID-19 в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре 2019 года, пишет РИА Новости.

Журналисты AP и NYT уверены, что Россия при помощи фейковых статей собиралась "повлиять на американцев", а также дискредитировать действия властей по борьбе с распространением COVID-19 особенно накануне выборов.

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