Умер бывший муж Наргиз

Ему было 54 года

Заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов, который стал первым мужем певицы Наргиз Закировой, скончался в возрасте 54 лет.

"Министерство культуры Республики Узбекистан выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего", - говорится в Telegram-канале министерства.

Как пишет uz.sputniknews.ru, Руслан Шарипов умер 28 июля около 17:30. По предварительным данным, у него случился инсульт.

Шарипов родился в Самарканде. Певец и композитор создал такие группы, как "Байт", "Сетора" и "Болалар". Он написал песни для групп "Шахзод" и "Хужа".

В браке с Наргиз у них родилась дочка Сабина. У певицы есть еще двое детей от других отношений.

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