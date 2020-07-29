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Умер бывший муж Наргиз

08:58
  • среда
  • 29 июля 2020

Ему было 54 года

Заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов, который стал первым мужем певицы Наргиз Закировой, скончался в возрасте 54 лет. 

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"Министерство культуры Республики Узбекистан выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего", - говорится в Telegram-канале министерства. 

Как пишет uz.sputniknews.ru, Руслан Шарипов умер 28 июля около 17:30. По предварительным данным, у него случился инсульт.  

Шарипов родился в Самарканде. Певец и композитор создал такие группы, как "Байт", "Сетора" и "Болалар". Он написал песни для групп "Шахзод" и "Хужа". 

В браке с Наргиз у них родилась дочка Сабина. У певицы есть еще двое детей от других отношений.

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