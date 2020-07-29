ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стоимость американской вакцины от коронавируса сочли завышенной

09:13
  • среда
  • 29 июля 2020

Другие компании будут продавать свой продукт в разы дешевле

Американская биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за 25–30 долларов.
Врач рассказал, кто может не прививаться от коронавируса

Таким образом, стоимость курса может составить 50-60 долларов, издание Financial Times. Компания хочет продавать вакцину внутри страны, а также экспортировать в страны с высоким уровнем дохода населения.

При этом другие компании, которые тоже занимаются разработкой вакцины, оценивают свой продукт в разы дешевле. Так, американская Pfizer и немецкая BioNTtech называли цену в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская AstraZeneca – 3-4 доллара.

Предполагается, что цена Moderna неокончательная, в сложившийся условиях стоимость может быть пересмотрена. Тем не менее, компания заявила, что намерена получить прибыль от продажи вакцины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.