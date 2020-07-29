Стоимость американской вакцины от коронавируса сочли завышенной

Другие компании будут продавать свой продукт в разы дешевле

Американская биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за 25–30 долларов.

Таким образом, стоимость курса может составить 50-60 долларов, издание Financial Times. Компания хочет продавать вакцину внутри страны, а также экспортировать в страны с высоким уровнем дохода населения.

При этом другие компании, которые тоже занимаются разработкой вакцины, оценивают свой продукт в разы дешевле. Так, американская Pfizer и немецкая BioNTtech называли цену в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская AstraZeneca – 3-4 доллара.

Предполагается, что цена Moderna неокончательная, в сложившийся условиях стоимость может быть пересмотрена. Тем не менее, компания заявила, что намерена получить прибыль от продажи вакцины.

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