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В Москве инвалид спас выпавшего из окна мальчика

12:16
  • среда
  • 29 июля 2020

Ребенок госпитализирован с сотрясением мозга и переломами конечностей

История, которая могла закончиться трагически, если бы не своевременные действия случайных свидетелей, развернулась на западе Москвы. Из окна выпал ребёнок. Некоторое время он висел на руках, зацепившись за провода. Этих минут хватило проходившим мимо охранникам, чтобы придумать план спасения. Не помешало даже то, что один из них - инвалид.

Ребенок не кричал. Вцепившись в кабель спутниковой антенны, барахтался в воздухе, рассказывает Алексей. Охранник дворовой территории сориентировался моментально. Позвал на помощь, а сам бросился в бытовку за матрасом, чтобы смягчить падение мальчика с 7 этажа.

Средство спасения перехватил напарник - отец Алексея. Сам мужчина бросился к подъезду искать квартиру, откуда можно вытянуть ребенка. При этом – важно понимать – у Алексея с рождения нет кисти руки. Но выверенные действия позволили избежать трагедии.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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