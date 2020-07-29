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"Аверин стрелял в меня": Жигунов получил травму на съемках

09:31
  • среда
  • 29 июля 2020

Он сделал фото после инцидента

Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов сообщил, что коллега Максим Аверин выстрелил в него из оружия на съемках сериала "Горюнов". 
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"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал", - написал Жигунов в Instagram, выложив селфи. На лбу звезды отчетливо заметна ссадина, полученная во время инцидента. 

СМИ тут же подхватили эту новость и выдали заголовки разной степени крикливости. "Аверин стрелял в Жигунова", "Жигунова ранили в голову", "Жигунова ранили из табельного оружия"… Сергея Жигунова, судя по всему, повеселили подобные тексты. "Рубрика "обзор прессы", - написал он, опубликовав скриншот одной из публикаций.  

- Скоро напишут, что это он сделал из-за ревности или что вы что-то не поделили, - пишут в комментариях. 

- "Аверин скрывается. Свидетели молчат или исчезают". 

- И смех и грех. 

- Я ожидала таких заголовков. 

- Ну, как-то совсем скучно. Где фантазия у писак? Где кровавые подробности? 

Подражая журналистам, Сергей Жигунов опубликовал еще один пост. Теперь уже с фотографией упавшего актера Ярослава Бойко и подписью: "Еще один съемочный день едва не завершился трагедией. Артист Бойко упал в турецкий барабан". 

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