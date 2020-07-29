Российские автомобили оснастят алкозамками

Это один из способов отучить россиян садиться за руль в нетрезвом виде

В Минпромторге задумались о массовом внедрении алкозамков на автомобилях в России.

По данным ведомства, это устройство не даст машине завестись, если почувствует пары алкоголя при дыхании водителя, пишет газета "Коммерсант".

Концепцию внедрения алкозамков планируется разработать до 1 октября 2020 года. В перспективе для подобных приборов разработают специальные стандарты и обяжут к регулярным проверкам.

В свою очередь эксперты заявили, что инициатива приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тысяч рублей.

Алкозамки начали использовать в Швеции в конце 1990-х годов, сейчас их используют во многих странах. В России их использование обсуждается уже несколько лет. В ряде регионов подобные устройства поставили на школьные автобусы в тестовом режиме, но повсеместно они не распространились. В 2018 году ГИБДД предлагала установить устройства в автомобили граждан, которых уже наказывали за нетрезвую езду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"