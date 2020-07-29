Выяснилась неожиданная опасность холодного чая и кофе

Лучше ими не злоупотреблять

Специалисты Роскачества посоветовали не увлекаться холодным чаем и кофе. Такие напитки содержат много калорий и имеют мало потенциально полезных свойств.

Охлажденный кофе калорийнее обычного, поскольку производители добавляют в него сахара, подсластители или сливки с целью скрыть горький вкус.

То же самое и с чаем. "Полулитровая бутылка сладкого охлажденного чая может содержать 40-50 г. сахара, тогда как максимальная ежедневная доза сахара, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 г.", - говорится на сайте Роскачества.

Кроме того, охлажденный чай содержит почти в 10 раз меньше антиоксидантов, чем чай в пакетике. Выходит, этот напиток фактически лишен полезных свойств чая: он не улучшает работу сердца и не снижает риск диабета.

Эксперты не рекомендуют пить холодные напитки с едой, поскольку они замедляют пищеварение. Из-за них пища плохо усваивается.

Холодный чай и кофе могут нарушить процесс потоотделения. Это объясняется тем, что организм человека, пьющего ледяной напиток, пытается сохранить лишнее тепло, а не избавиться от него с потом.

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