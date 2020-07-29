В США вновь заговорили о вмешательстве Кремля в выборы

Американские чиновники нашли "грозное оружие информационной войны"

Влиятельные американские издания обвинили Москву в распространении дезинформации о коронавирусе. Якобы наша разведка публикует статьи на англоязычных сайтах, в которых ругает власти США за действия по борьбе с пандемией. Эти утверждения журналисты используют как предлог, чтобы вновь заговорить о вмешательстве Кремля в предстоящие выборы.

"Россия помогает Штатам в борьбе с коронавирусом" и "Пекин заявил, что COVID-19 может быть биологическим оружием" - статьи с такими заголовками, по мнению американских чиновников, ни что иное как "грозное оружие информационной войны".

"Дезинформацию распространяли два россиянина, которые ранее занимали руководящие должности в военной разведке страны. По данным одного из официальных лиц, с мая по июль 2020 года три англоязычных сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, где в положительной роли выступала Россия, а США подверглись клевете. С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США", - говорится в материале агентства AP.

Сделать это в силах два человека на трех сайтах. Или, например подростки, через китайскую соцсеть "Тик ток" с забавными видео. Это уже упрек в адрес Пекина. Генпрокурор США накануне, выступая в Конгрессе, заявил: "Мы должны быть готовы к вмешательству России в наши выборы!"

"Вините Москву и в беспорядках в Портленде" - пошутил президент в твиттере. Не смешно, впрочем, работающим в городе федералам. Силовики вынуждены заклеивать номера жетонов, ведь провокаторы и молодчики взяли на вооружение приемы украинских националистов.

"Я разрешил им скрыть свои имена. Пока эти сотрудники на задании в Портленде, пока они выполняют то, о чём их просят, то, что я им поручил, их семьи остаются дома. И про них выкладывают информацию в интернете, побуждают людей прийти к ним домой! Возмутительно! Мы все должны в один голос это осудить", - заявил Марк Морган, и. о. комиссара Погранично-таможенной службы США.

Федеральные силы могут пробыть в городе до середины октября, сообщает CNN. Хотя переговоры об их выводе уже ведутся. Накануне федералы покинули Сиэтл, но при условии, что местные полицейские обеспечат охрану порядка. Трамп делает вид, что ситуация под контролем. Тот же прием американский президент использует и в борьбе с коронавирусом.

"Когда у нас появится вакцина, она будет распространяться. Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы начнем поставлять ее и в другие страны, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", - указал Трамп.

Оптимизм Трампа, впрочем, не разделяют специалисты. Примерная стоимость американского препарата будет 50-60 долларов. И эта цена уже существенно осложняет переговоры о возможных поставках еще даже не производимой вакцины.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"