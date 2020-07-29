Cлушание по делу Ефремова перенесли

Актер не стал общаться с прессой

Сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу актёра Михаила Ефремова - участника ДТП, в результате которого погиб человек. По данным следствия, в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд в 10:20. Однако слушание перенесли на 30 июля на 14:00.

Из- за большого скопления журналистов обвиняемого подвели к зданию суда со стороны черного хода. Со стороны Ефремова - никаких комментариев и общения с прессой.

Судья процесса - Елена Абрамова - известна тем, что вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и осудила футболистов Кокорина и Мамаева.

ДТП с участием актера вызвало широкий общественный резонанс, разделив на два лагеря поклонников таланта Михаила Ефремова, призывающих суд к снисхождению, и сторонников мнения, что закон един для всех. Расследование взято на контроль Комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. 57-летний водитель – Сергей Захаров был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позднее он скончался в больнице. По итогам медосвидетельствования прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Потерпевшими по делу в ДТП с участием Михаила Ефремова признаны четверо: супруга погибшего Сергея Захарова, его дети и брат. Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

На Ефремова надет электронный браслет. За все время он выполнял все наложенные судом ограничения - не выходил из дома, не пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами.

6 июля полиция Москвы завершила расследование дела в отношении Ефремова, прокуратура утвердила обвинительное заключение. 22 июля уголовное дело в отношении актера поступило в Пресненский суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Мартынова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"