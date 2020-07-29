Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение 2-летней Есении Филатовой

У маленькой Есении - врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке.

Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение 2-летней Есении Филатовой. Её историю мы рассказывали накануне. Для семьи сумма неподъёмная - более семи миллионов рублей.

Собрали - 2 483 805 рублей.

Осталось собрать - 4 880 851 рубль.

Часть денег удалось собрать за прошедший день. Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребёнку шанс на жизнь. Необходимо ещё около четырёх миллионов 800 тысяч рублей.

У маленькой Есении - врождённый порок сердца. В любой момент оно может перестать биться. Девочка уже перенесла две сложнейшие операции, сейчас ей необходима еще одна - её согласились делать только врачи в Германии. Счёт идет даже не на дни, а на часы. Патология стремительно развивается.

Мы продолжаем помогать Есении все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709,

КПП: 784101001

Р/счет:40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Филатовой Есении, программа 1036

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