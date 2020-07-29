Большой театр впервые выступит в Херсонесе

В Севастополе стартует международный фестиваль оперы и балета

На берегу Черного моря, на площадке античного города Херсонес, впервые выступит труппа Большого театра. Артисты исполнят арии великих композиторов. Покажут легендарную постановку "Кармен сюита". На одну сцену с мэтрами выйдут и ученики Севастопольской академии хореографии.

Кармен никого не оставит равнодушным. Даже если это всего лишь репетиция. Особенно в исполнении ведущих актеров Большого театра. Из-за коронавируса в этом году труппа отменила выступления в Новосибирске, Франции и США. Но юбилейный 245-й сезон все равно начинает с гастролей. Причем впервые в Херсонесе.

"Нам говорили, что мы не скоро увидим зрителей, но, слава Богу, что есть такой фестиваль, и мы уже совсем скоро встретимся со зрителями. И, наверное, самое главное для артиста – это не танцевать на сцене для себя, а танцевать для зрителя, а потом уже для себя", - заявил премьер Большого театра Денис Родькин.

Легендарный балет "Кармен сюита" специально для Майи Плисецкой создал кубинский хореограф Альберто Алонсо еще в конце 60-х. А затем, уже в нашем веке, переработал центральную партию для новой примы Светланы Захаровой.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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