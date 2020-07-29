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Собянин рассказал о капремонте Большого Каменного моста

11:59
  • среда
  • 29 июля 2020

Работы на мосту ведутся без закрытия автомобильного движения

Как идёт капитальный ремонт одного из знаковых объектов Москвы - Большого каменного моста - осмотрел мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Реконструкция не проводилась с момента постройки в 1938 году. Теперь приведут в порядок металлические конструкции, заменят асфальтовое покрытие, отреставрируют ограждения и витражи. Мост фактически пересоберут заново, используя современные технологии. При этом движение транспорта полностью закрывать не будут. По словам Собянина, работы завершат до конца 2021 года.

"За последние годы мы реконструировали 20 мостов и путепроводов. В прошлом году закончили Большой Москворецкий мост. В этом году приступили к Большому каменному мосту", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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