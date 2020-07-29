ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смертельное ДТП с автобусом в Москве попало на видео

11:54
  • среда
  • 29 июля 2020

Один человек погиб, еще семь пострадали

На юго-востоке Москвы этим утром "Газель" выехала на перекресток на красный свет и протаранила рейсовый автобус. Один человек погиб, еще семь пострадали, передает "ТВ Центр".

От удара автобус развернуло на девяносто градусов. В салоне находились более 20 человек, одна пассажирка погибла. В считанные минуты на место аварии прибыли экстренные службы.

По информации столичного Дептранса, водитель "Газели" нарушил скоростной режим. В ведомстве не исключают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
ДТП с участием автобуса в Москве
ДТП с участием автобуса в Москве
ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.