Смертельное ДТП с автобусом в Москве попало на видео

Один человек погиб, еще семь пострадали

На юго-востоке Москвы этим утром "Газель" выехала на перекресток на красный свет и протаранила рейсовый автобус. Один человек погиб, еще семь пострадали, передает "ТВ Центр".

От удара автобус развернуло на девяносто градусов. В салоне находились более 20 человек, одна пассажирка погибла. В считанные минуты на место аварии прибыли экстренные службы.

По информации столичного Дептранса, водитель "Газели" нарушил скоростной режим. В ведомстве не исключают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"