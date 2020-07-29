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"Он стал другим человеком": Шепелев преобразился на новой работе

11:02
  • среда
  • 29 июля 2020

Он теперь ведет семейное шоу

Телеведущий Дмитрий Шепелев, уставший от скандальных шоу, давно мечтал о новой работе. Ему захотелось вести семейную программу, которую мог бы с удовольствием смотреть его сын от певицы Жанны Фриске. Мечта шоумена сбылась. Он начал вести программу "Ты как я", участниками которой становятся звезды и их дети. Перейдя на другой телеканал, Шепелев буквально преобразился. 
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"В "На самом деле" это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь - расслабленный счастливый папка. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей - очень приятный парень этот Шепелев", - рассказала kp.ru одна из участниц нового шоу.  

По ее словам, шоумен с удовольствием общается с детьми, легко находит язык со всеми мальчишками и девчонками, помогает им побороть робость перед камерой и расслабиться. 

"Ведущий гармонично вписывается в атмосферу всеобщего веселья. У Димы теперь иной стиль, новый имидж, можно сказать, что он стал другим человеком в кадре", - рассказала собеседница портала. 

По слухам, на новой работе Дмитрий Шепелев будет получать не менее трех миллионов в месяц. 

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный Фриске взял на съемки свою семью - сына Платона, гражданскую жену Екатерину Тулупову и ее дочку Ладу.

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