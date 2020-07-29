Пострадавшая от супруга-тирана Маргарита Грачева вновь собралась замуж

Торжество запланировано на сентябрь

Ставшая жертвой домашнего насилия Маргарита Грачева не побоялась начать новые отношения и теперь вовсю готовится к свадьбе.

"Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает)", - написала 27-летняя девушка в Instagram.

Имя своего избранника Маргарита не раскрыла. В комментариях поклонники искренне порадовались за девушку и пожелали ей счастливого второго брака.

"Я очень рада, что вы нашли свое счастье! Пусть у вас все будет, как вы мечтаете, вы это заслужили", - написала angkozlove.

"Молодец, что смогла не разочароваться в мужчинах, а поверить", - похвалила lik.sasha.

"Какая вы классная и сильная женщина! Восхищаюсь вами!", - с восторгом отметила gulnazik_askarova.

В декабре 2017 году Дмитрий Грачев, разозлившись из-за того, что Маргарита подала на развод, отвез ее в подмосковный лес, где топором ударил девушку по ноге и отрубил две кисти рук. После чего он отвез жену в больницу, а сам сдался полиции.

Врачам чудом удалось спасти левую руку, а на правую установили бионический протез. После трагедии девушка нашла в себе силы восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Дмитрию предъявили обвинение по трем статьям: "Похищение человека с применением насилия и оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "Угроза убийством".

Его лишили родительских прав (в семье Грачевых воспитывались два сына 5 и 7 лет) и приговорили к 14 годам лишения свободы.

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