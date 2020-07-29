В Ростуризме рассказали о нюансах получения кешбэка на поездки по России

Программа стартует с августа 2020 года

Ростуризм рассказал о правилах возврата части средств, потраченных на покупку тура по России.

Вернуть деньги можно только за те поездки, которые были совершены до 20 декабря 2020 года, пишет ТАСС.

Старт программы намечен на август. Она будет распространяться на туры из всех регионов России, кроме Алтайского края, Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ставропольского края.

Туры в вышеперечисленные регионы по программе кешбэка станут доступны с 1 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что правительство выделит 15 миллиардов рублей на программу стимулирования внутреннего туризма. В ее рамках туристы получат кешбэк на туры по России в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч - от 50 до 75 тысяч рублей, 15 тысяч - за поездку дороже 75 тысяч рублей.

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