В России за сутки выявили 5475 новых заболевших коронавирусом

Скончались 169 человек

В России за сутки зафиксировано 5 475 новых случаев заражения коронавирусом, из них 671 - в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее количество инфицированных достигло 828 990. Всего в настоящее время в России болеют 194 984 человека.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Забайкальском крае (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%).

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 116, всего выписали 620 333 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России на 169 за сутки против 150 днем ранее, всего умерли 13 673.

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