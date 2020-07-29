ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 5475 новых заболевших коронавирусом

10:53
  • среда
  • 29 июля 2020

Скончались 169 человек

В России за сутки зафиксировано 5 475 новых случаев заражения коронавирусом, из них 671  - в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее количество инфицированных достигло 828 990. Всего в настоящее время в России болеют 194 984 человека.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Забайкальском крае (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%).

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 116, всего выписали 620 333 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России на 169 за сутки против 150 днем ранее, всего умерли 13 673.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врачи в больнице
Врачи в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.