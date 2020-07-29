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Мясников раскрыл секрет безопасного похудения

11:51
  • среда
  • 29 июля 2020

Надо думать не столько о красоте, сколько о здоровье

Врач Александр Мясников дал советы людям, которые хотят похудеть. В первую очередь он призвал ставить перед собой разумные цели и не рисковать здоровьем ради красоты.
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По словам Мясникова, от лишних килограммов нужно избавляться постепенно. За первые три месяца можно сбросить всего 5% от исходного веса. Благодаря этому "общий жир" уменьшится на 9%, "жировой фартук" - на 17%, а жир в печени - на 50%. 

Александр Мясников рекомендует отказаться от изнуряющих диет. "Надо ограничивать калории, но делать это разумно. Снижение веса должно быть постепенным, чтобы похудение не отразилось на гормональной системе", - цитирует его russia.tv

Врач посоветовал следить за процессом похудения, измеряя объем талии. У мужчин она должна быть не более 102 сантиметров, а у женщин - не более 88 сантиметров. В противном случае, как рассказал Мясников, высок риск инфаркта и инсульта, а также возникновения рака и диабета. 

А вот часто вставать на весы специалист не рекомендует. Это чревато повышением нервозности. К тому же нужно помнить о том, что утром человек всегда на 0,5 - 1 кг легче, чем вечером.

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