Более 5 тыс. человек воспользовались турплатформой Russpass в Москве

Сервис полезен и туристам, и туроператорам

В Москве более пяти тысяч человек воспользовались цифровой туристической платформой Russpass с момента ее запуска 20 июля.

После запуска проекта в режиме открытого тестирования получено свыше 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, предоставляющих туристические услуги.

Более 20 новых партнерских предложений уже добавлено на сайт, а остальные появятся там в ближайшее время, официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

"Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, выбирая понравившиеся маршруты и услуги из большого набора вариантов. По мнению специалистов, такие инструменты помогут восстановлению отрасли и будут определять ее дальнейшее развитие", - объяснила Сергунина.

Туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам, театрам и другим партнерам сервис дает возможность продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места. По словам вице-мэра, Russpass активно взаимодействует с региональными властями.

"С момента запуска платформы заключено уже больше 40 соглашений о сотрудничестве с российскими регионами", - отметила Сергунина.

Среди них Архангельская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская области, Камчатский, Пермский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская, Чеченская, Чувашская республики, республики Алтай, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия.

Пока что Russpass поддерживает русский и английский языки, но в будущем онлайн-сервис будет доступен на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.

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