ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Мария Киселева: Уличное искусство может решать социальные задачи

11:48
  • среда
  • 29 июля 2020

Оно вызывает большой интерес в обществе

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подвел итоги конкурса проектов граффити для светофорных шкафов на столичных улицах. Отбор прошли 30 эскизов. 
Депутат Мосгордумы поддержала появление граффити на улицах Москвы

Депутат Московской городской Думы Мария Киселева заявила, что конкурс ЦОДД вызвал большой интерес в обществе. По ее словам, это доказывает, что стрит-арт может иметь цивилизованный формат и решать социальные задачи. 

"Когда Москва внедряла согласовательный порядок нанесения граффити, муралов, росписей на городских улицах, было много скептиков. Говорили о цензуре, о том, что заданные городом темы - это наука, спорт, искусство, исторические события и популяризация выдающихся личностей — слишком узкие. Однако мы видим, что среди победителей конкурса можно встретить работы самых разных стилей - от живописных зарисовок и креативных визуальных мемов с цитатами из Махатмы Ганди до психоделической абстракции в стиле Пикассо и концептуальных 3D-иллюзий. Это демонстрирует, что для художников это формальное требование не несет препятствий", - цитирует Марию Киселеву aif.ru

Депутат Мосгордумы считает, что граффити должны быть яркими и интересными, чтобы заложенная в них информация не попадала в "слепую зону". Стрит-арт заставляет людей заметить и запомнить самое важное, отметила Киселева. 

Сейчас представители ЦОДД связываются с участниками конкурса, обсуждают расходные материалы и место размещения будущих работ. Художники приступят к работе в августе. 

Добавим, что департамент транспорта Москвы готов сотрудничать с уличными художниками и предоставить им поезд метро под креативную роспись. Его планируют украсить граффити на тему COVID-19. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уличный художник
Уличный художник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.