Депутат Мосгордумы Мария Киселева: Уличное искусство может решать социальные задачи

Оно вызывает большой интерес в обществе

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подвел итоги конкурса проектов граффити для светофорных шкафов на столичных улицах. Отбор прошли 30 эскизов.

Депутат Московской городской Думы Мария Киселева заявила, что конкурс ЦОДД вызвал большой интерес в обществе. По ее словам, это доказывает, что стрит-арт может иметь цивилизованный формат и решать социальные задачи.

"Когда Москва внедряла согласовательный порядок нанесения граффити, муралов, росписей на городских улицах, было много скептиков. Говорили о цензуре, о том, что заданные городом темы - это наука, спорт, искусство, исторические события и популяризация выдающихся личностей — слишком узкие. Однако мы видим, что среди победителей конкурса можно встретить работы самых разных стилей - от живописных зарисовок и креативных визуальных мемов с цитатами из Махатмы Ганди до психоделической абстракции в стиле Пикассо и концептуальных 3D-иллюзий. Это демонстрирует, что для художников это формальное требование не несет препятствий", - цитирует Марию Киселеву aif.ru.

Депутат Мосгордумы считает, что граффити должны быть яркими и интересными, чтобы заложенная в них информация не попадала в "слепую зону". Стрит-арт заставляет людей заметить и запомнить самое важное, отметила Киселева.

Сейчас представители ЦОДД связываются с участниками конкурса, обсуждают расходные материалы и место размещения будущих работ. Художники приступят к работе в августе.

Добавим, что департамент транспорта Москвы готов сотрудничать с уличными художниками и предоставить им поезд метро под креативную роспись. Его планируют украсить граффити на тему COVID-19.

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