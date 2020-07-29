Не признавший вину в ДТП Ефремов проходит по делу как бизнесмен

Это очень удивило потерпевших

В материалах уголовного дела актера Михаила Ефремова есть его отказ от признания вины.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, сначала Ефремов признал вину, а затем отказался. Кроме того, он проходит по делу как бизнесмен, а не актер, передает ТАСС.

"Сегодня из материалов дела выяснилось удивительное - что Ефремов индивидуальный предприниматель. По крайней мере я думал, что он актер", - заявил защитник.

По словам адвоката, суд может решить вопрос о продлении домашнего ареста актеру 30 июля. Сегодняшнее заседание суд отложил из-за неявки адвокатов Ефремова, занятых в других процессах. Предварительное слушание проходило в закрытом режиме.

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