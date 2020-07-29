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Водонаева призналась в бесплодии и рассказала об изнасиловании в 14 лет

12:28
  • среда
  • 29 июля 2020

Уровень ее откровенности зашкаливает

38-летняя телеведущая Алена Водонаева, которая воспитывает сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева, призналась, что не может родить ребенка. Еще она рассказала о том, как подверглась насилию в подростковом возрасте. 
Водонаеву после допроса отправили на экспертизу

Водонаева сказала, что они с экс-супругом долго не могли завести ребенка. У знаменитости было две внематочные беременности. После второй ей удалили маточную трубу. На первом месяце третьей беременности у ее ребенка отказало сердце. 

В 2010 году Алена Водонаева наконец стала матерью. Через несколько лет у нее снова случилась внематочная беременность. Когда звезда отошла от наркоза, то узнала, что ей удалили вторую маточную трубу. 

"Вот именно тогда, в тот момент, лежа в хорошей палате, которую я оплатила себе, я поняла, что больше не такая, как раньше, не такая как все. Я уже сама не могу своему сыну подарить брата или сестру, потому что у меня нет труб", - рассказала она на канале Premier

Алена Водонаева также заявила, что в 14 лет она стала жертвой изнасилования. Она стояла на остановке в ожидании автобуса. Мужчина в костюме предложил ее подвести. Он привез девочку к себе в квартиру, где лишил девственности.

"Я даже не помню, было ли мне больно, потому что мне было так страшно. Я лежала и думала: "Только не убей меня. Я должна вернуться домой", - вспоминает телеведущая.

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