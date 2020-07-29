ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке

12:39
  • среда
  • 29 июля 2020

Россия готовится к осенне-зимнему периоду

Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке.

Глава государства выступит сам и заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти обсудят готовность нашей страны к осенне-зимнему периоду, профилактику и лечение респираторных вирусных инфекций на фоне коронавируса, передает РИА Новости.

"Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России и также перспективами готовности нашей системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Проведет большое совещание по этой тематике", - подчеркнул спикер Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.