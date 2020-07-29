Россия готовится к осенне-зимнему периоду

Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке.

Глава государства выступит сам и заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти обсудят готовность нашей страны к осенне-зимнему периоду, профилактику и лечение респираторных вирусных инфекций на фоне коронавируса, передает РИА Новости.

"Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России и также перспективами готовности нашей системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Проведет большое совещание по этой тематике", - подчеркнул спикер Кремля.

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