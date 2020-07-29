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"Элитная селеба XIX века": Михалкова показала фото в корсете

13:10
  • среда
  • 29 июля 2020

Экс-звезда "Уральских пельменей" - мастер перевоплощения

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова опубликовала фото, сделанное на съемках нового юмористического проекта. 
Юлия Михалкова подарила маме машину

В рамках нового шоу Михалкова и ее коллеги ежедневно перевоплощаются в разных героев.

"Типичный съемочный день, - написала артистка в Instagram. - Утром играла тихую, скромную учительницу обычной школы XX века, днем - "элитная селеба" XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века". 

Михалкова показала несколько снимков со съемочной площадки. На трех из них она красуется в корсете на шнуровке и в кружевном белье. В таком наряде, да еще и с очаровательными кудряшками на голове она стала похожа на даму из XIX века. 

- Как тебе идет этот образ, - пишут в комментариях. 

- Графиня! 

- Красавица. 

- Юлечка в прекрасной форме. 

- Милаха. 

Что касается "голодной стриптизерши", то Михалкова уже демонстрировала этот образ. Она не только надела смелый наряд ради съемок, но и вышла в нем на улицу во время "перекура". 

Видео: Михалкова прогулялась по улице в смелом наряде

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