"Элитная селеба XIX века": Михалкова показала фото в корсете

Экс-звезда "Уральских пельменей" - мастер перевоплощения

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова опубликовала фото, сделанное на съемках нового юмористического проекта.

В рамках нового шоу Михалкова и ее коллеги ежедневно перевоплощаются в разных героев.

"Типичный съемочный день, - написала артистка в Instagram. - Утром играла тихую, скромную учительницу обычной школы XX века, днем - "элитная селеба" XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века".

Михалкова показала несколько снимков со съемочной площадки. На трех из них она красуется в корсете на шнуровке и в кружевном белье. В таком наряде, да еще и с очаровательными кудряшками на голове она стала похожа на даму из XIX века.

- Как тебе идет этот образ, - пишут в комментариях.

- Графиня!

- Красавица.

- Юлечка в прекрасной форме.

- Милаха.

Что касается "голодной стриптизерши", то Михалкова уже демонстрировала этот образ. Она не только надела смелый наряд ради съемок, но и вышла в нем на улицу во время "перекура".

Видео: Михалкова прогулялась по улице в смелом наряде

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